Newells fue menos de lo mismo y perdió 1 a 0 ante Defensa y Justicia

10 marzo 2017

Newells no pudo cumplir el objetivo de llevarse los tres puntos de Florencio Varela y cayó en una tarde negra ante Defensa y Justicia por 1 a 0.

Era el primer partido tras un parate de 80 días sin fútbol de primera división y la lepra volvía con las energías renovadas para tratar de subirse a la punta del campeonato, sin embargo desde el comienzo del partido ante Defensa, el rojinegro exhibió un gesto adusto, falto de ritmo y fue avasallado con un Defensa y Justicia ordenado y con criterio a la hora de manejar el balón, aunque sin generar demasiado peligro en el arco defendido por Pocrnjic. Como bien dijo Claudio Giglioni en el análisis al finalizar el primer tiempo, la lepra llegó a tener algunas situaciones más claras que el local sin haber jugado bien y en cambio “el halcón de Varela” tuvo el juego pero no peso en el área rival.

Muy poco para rescatar del primer tiempo, y al comenzar los segundos 45 minutos esta vez el monólogo de Defensa y Justicia fue prácticamente total, por eso no sorprendió que a los 8 minutos tras un córner Barboza conecte de palomita el centro para poner el 1 a 0 para los de Florencio Varela. Newells no pudo reaccionar, Osella agotó los cambiós pero no logró esa inyección anímica necesaria para el equipo rojinegro que prácticamente no se acercó al arco defendido por Arias. Defensa manejó los tiempos merced a un Jonas Gutierrez que en muy buen nivel comandó al equipo local para la victoria que incluso pudo haber sido por una mayor diferencia. Mucho por trabajar y recuperar para los de Osella ya que en este caso la lepra jugó mal y perdió bien.

