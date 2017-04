Zona Centro: “La actividad comercial para mañana será menor a la de un sábado”

05 abril 2017 / 9:37

El titular de la Asociación de Comercio de Rosario Ricardo Diab, habló con el móvil de LT3 y expresó que imagina que el día de mañana en la zona céntrica la actividad comercial se verá seriamente afectada por los alcances del paro nacional. “Al adherirse el sindicato de empleados de comercio creemos que se va a notar muchísimo la falta de actividad en la zona céntrica, sumado a la dificultad para trasladarse de los consumidores”.

En otra instancia, Juan Gomez, titular del Sindicato de Empleados de Comercio, habló en el programa Primera Edición confirmando la adhesión del mismo al paro nacional y planteó que “el trabajo gremial del sindicato tiene que ver con que los trabajadores paremos, no para que cierren los comercios que de todos modos no se como harán para abrir si no tienen personal. Pensamos que habrá un acatamiento general, pero no podemos confirmar si abrirán los locales en los shopings.