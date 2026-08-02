Info General La barra de Casal

Preocupación municipal por los locales vacíos en el centro de Rosario: «La baja de consumo se siente»

31/07/2026
Sergio Scheffer

Leandro Lopérgolo, secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario, expresó su preocupación por la creciente…

Info General La barra de Casal RESUMIENDO

DNU que busca expulsar extranjeros por incitar al odio contra argentinos: «Esto es para la tribuna»

31/07/2026
Sergio Scheffer

Gustavo Scavuzzo, vicepresidente del Instituto de Derecho Migratorio del Colegio de Abogados de Rosario, habló en…

Info General La barra de Casal RESUMIENDO

El Paraná está en niveles normales, pero El Niño podría traer aguas altas a fin de año

31/07/2026
Sergio Scheffer

Juan Borús, ingeniero hídrico y referente del Instituto Nacional del Agua (INA) para la hidrología del…

Info General La barra de Casal

Alerta naranja por tormentas en Rosario: ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias intensas

31/07/2026
Sergio Scheffer

El director de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, Gonzalo Rattner, advirtió que la ciudad…

Info General La barra de Casal

Fenómeno de El Niño: Coordinan trabajos entre Municipio y Provincia y reclaman intervención de Nación

30/07/2026
Sergio Scheffer

Ante el pronóstico de la llegada del fenómeno climático de El Niño durante el segundo semestre…

Info General La barra de Casal RESUMIENDO

Registran un aumento sostenido de abortos espontáneos e hipotiroidismo en mujeres de Santa Fe

30/07/2026
Sergio Scheffer

El doctor Damián Verzeñassi, médico especialista en medicina legal y director del Instituto de Salud Socioambiental…

Info General La barra de Casal

Amsafe, Sadop y Siprus reclaman por una nueva propuesta salarial con ruidazo y banderazo

30/07/2026
Sergio Scheffer

Roque Jaimes, Delegado Seccional de Amsafe Rosario, habló con el móvil de LT3 sobre el plan…

Info General La barra de Casal RESUMIENDO

Caída de un helicóptero en San Juan: «Fallecieron 7 personas dedicadas a salvar vidas, lo que hace más duro el golpe»

30/07/2026
Sergio Scheffer

Fernando Scabuzzo, jefe de operaciones de UTV —la empresa de traslados sanitarios aéreos con base en…