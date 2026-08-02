Leandro Lopérgolo, secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario, expresó su preocupación por la creciente…
DNU que busca expulsar extranjeros por incitar al odio contra argentinos: «Esto es para la tribuna»
Gustavo Scavuzzo, vicepresidente del Instituto de Derecho Migratorio del Colegio de Abogados de Rosario, habló en…
El Paraná está en niveles normales, pero El Niño podría traer aguas altas a fin de año
Juan Borús, ingeniero hídrico y referente del Instituto Nacional del Agua (INA) para la hidrología del…
Alerta naranja por tormentas en Rosario: ráfagas de hasta 90 km/h y lluvias intensas
El director de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, Gonzalo Rattner, advirtió que la ciudad…
Fenómeno de El Niño: Coordinan trabajos entre Municipio y Provincia y reclaman intervención de Nación
Ante el pronóstico de la llegada del fenómeno climático de El Niño durante el segundo semestre…
Registran un aumento sostenido de abortos espontáneos e hipotiroidismo en mujeres de Santa Fe
El doctor Damián Verzeñassi, médico especialista en medicina legal y director del Instituto de Salud Socioambiental…
Amsafe, Sadop y Siprus reclaman por una nueva propuesta salarial con ruidazo y banderazo
Roque Jaimes, Delegado Seccional de Amsafe Rosario, habló con el móvil de LT3 sobre el plan…
Caída de un helicóptero en San Juan: «Fallecieron 7 personas dedicadas a salvar vidas, lo que hace más duro el golpe»
Fernando Scabuzzo, jefe de operaciones de UTV —la empresa de traslados sanitarios aéreos con base en…